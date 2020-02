Bolsas em todo o mundo afundam com receio do coronavírus

O avanço do coronavírus em Itália lançou os mercados europeus no vermelho. As bolsas estão a afundar com medo do impacto económico do coronavírus. A aviação é o setor mais afetado, com quedas na ordem dos 10%.

Só a bolsa portuguesa perdeu, esta segunda-feira, dois mil milhões de euros.

