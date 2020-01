Centeno: "Ao contrário do que alguns dizem, este orçamento não é mais do mesmo"

A intervenção do Governo na abertura do debate do Orçamento do Estado para 2020 fica a cargo do ministro das Finanças, Mário Centeno.

“Ao contrario do que alguns dizem, este orçamento não é mais do mesmo”, disse o ministro.

"O que pareceu estranho, agora entranha-se”, acrescentou Centeno, frisando que o "orçamento está melhor, porque Portugal está melhor. E os portugueses estão melhores que nos anos anteriores"