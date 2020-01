No seu discurso, o ministro das Finanças, Mário Centeno, alertou os deputados para medidas ao estilo dos heterónimos de Fernando Pessoa.

“No momento de votar neste orçamento não tentem ser pessoanos: afinal de contas Fernando Pessoa só houve um”, disse o ministro das Finanças.

"Não votem as medidas de despesa com um heterónimo gastador , e as de receita com um heterónimo aforrador", disse Mário Centeno, acrescentando que "o endividamento é algo que o país não precisa".