Como o OE2020 vai mexer nos bolsos das famílias

O Orçamento do Estado de 2020 abre então a porta a um aumento extraordinário das pensões mais baixas. O valor do aumento extraordinário está ainda por anunciar. Outra medida que consta do Orçamento é a atualização dos escalões do IRS em 0,3%, a inflação deste ano e não a subida dos preços esperada no próximo ano, o que fará com que muitos contribuintes percam poder de compra.

Ainda no IRS, os jovens com idades entre os 18 e os 26 anos que comecem a trabalhar nos dois primeiros após a conclusão dos estudos vão ter direito a um desconto de 20% no IRS no primeiro ano e de 10% no segundo ano.

