Contas públicas com excedente orçamental de 1% até setembro

As contas públicas registaram um excedente de 1% até setembro.

Embora tenham existido encargos pesados com os subsídios de Natal no último trimestre, o ministro das Finanças explica que a meta do défice de 0,1% não está em risco.

Pelo contrário, o resultado pode até ser melhor que o previsto. Mas Mário Centeno prefere ser cauteloso.



