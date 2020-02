Continua o braço de ferro nas negociações do Orçamento Comunitário em Bruxelas

Holanda, Suécia, Áustria e Dinamarca não abdicam da redução ainda maior do Orçamento da União Europeia para os próximos sete anos. Do lado oposto, está uma coligação de 17 países, que recusam cortes nas políticas de coesão.

Se ninguém ceder, o mais provável é que esta cimeira termine sem acordo e passe a haver a necessidade de marcar uma nova data para definir o Orçamento.

Sobre "Notícias"

Ao longo de todo o dia, vamos contar com equipas que atualizam a informação nacional e internacional, em permanência. Porque todos os horários são importantes para os factos que marcam a atualidade, a informação chega a todas as horas...



Na TVI24, há notícias AGORA. Com reportagem, comentário, opinião, debate, espaço para rubricas diversas.



Aqui, as notícias estão sempre em primeiro plano - assumimos o nosso lema: «Notícias em tempo real». Privilegiamos o direto, o «Está a acontecer agora». Procuramos anteciparmo-nos, para sermos os primeiros a chegar à notícia. A «notícia em primeira mão».



Através do seu site - tvi24.pt - a TVI24 torna-se o principal e mais importante ecrã multimédia de todo o país.



E, aqui, a notícia chega com rosto. A todas as horas, ao longo do dia.