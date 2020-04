Covid-19: António Costa descarta medidas de austeridade para combater a crise

Em entrevista ao observador, o primeiro-ministro garante, num cenário de crise, depois da pandemia, "todas as medidas de austeridade que viessem asfixiar, seja as empresas, sejam as famílias, seriam seguramente contraproducentes", descartando assim que o Governo vá exigir mais e maiores impostos aos portugueses.

Costa avisa, ainda, que no futuro pode haver várias vagas da Covid-19 e que as medidas de confinamento podem ser diferentes consoante as regiões, e até a idade.

Quanto ao verão, o chefe de Governo pede aos portugueses para que mantenham as férias, mas que não planeiem viagens ao estrangeiro.

