Covid-19: Governo admite nacionalizar a TAP para salvar a companhia aérea

Numa entrevista ao Observador, António Costa não exclui "a necessidade de nacionalizar a TAP ou outra empresa que seja absolutamente fundamental para o país", na sequência da crise causada pela Covid-19.

A nacionalização é, segundo o primeiro-ministro, uma última hipótese para não perder a empresa.

A operação da TAP está praticamente parada devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A maioria dos trabalhadores está em casa, em regime de lay-off.

