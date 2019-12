Crédito Agrícola subsidiou mulher do CEO do banco para assegurar "estabilidade emocional"

Soube-se esta quinta-feira de um pagamento com um fundamento supreendente e que se prolongou por bastante tempo.

O grupo Crédito Agrícola pagou, durante três anos, mais de dois mil euros por mês à mulher do presidente do Conselho de Administração do banco.

Tratava-se de um subsídio atribuído com objetivo de assegurar a estabilidade emocional do marido.

