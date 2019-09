As casas portuguesas estão a deixar de ser para os locais. A compra de casas por parte de não residentes continuou a subir no ano passado, mas de forma ligeiramente mais suave do que no ano anterior.

Dados do INE revelam que foram vendidos 242 mil prédios em Portugal no ano passado e quase 20 mil destes foram comprados por estrangeiros, ou seja, cerca de 8% do total.

Os estrangeiros pagam quase 60% mais pelos imóveis em Portugal.