Eventual descida do IVA da eletricidade junta PS, PSD e a esquerda

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 vai ser entregue no Parlamento no dia 16 de dezembro. O anúncio foi feito pelo próprio António Costa, à margem de uma cerimónia, no domingo, no Porto. Uma das propostas que promete juntar as bancadas do PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP é a descida do IVA da eletricidade para 6%.

