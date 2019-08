O Governo nunca afastou a possibilidade da requisição civil, mas disse que reservava a medida extrema apenas se os serviços mínimos não fossem cumpridos e colocassem em causa o funcionamento da economia e outras áreas essenciais. António Costa reuniu-se esta tarde com o Presidente da República para fazer um ponto da situação e no final do encontro já se antecipava a posição do Executivo.