Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadro Técnicos do Estado (STE), mostrou-se defraudada à saída da segunda reunião com o Governo. "Este não foi um processo negocial." Para a dirigente sindical, a resposta tem de ser clara, porque todos os portugueses têm salários muito baixo. Propõe uma grande manifestação "de todos aqueles que trabalham (...)". "Não podemos continuar a empobrecer", conclui.