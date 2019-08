No primeiro dia de greve dos trabalhadores da Ryanair, o Governo garante que vai tomar medidas perante as ilegalidades cometidas pela companhia aérea. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil considera que a empresa está a cometer um crime, ao substituir os trabalhadores em greve e que a lei laboral portuguesa deve ser imediatamente aplicada aos tripulantes.