Injeção no Novo Banco: “O desmentido não é para levar à letra”

O jornal Público noticiou esta sexta-feira que o Governo está a planear uma injeção de 1400 milhões de euros no Novo Banco. O Ministério das Finanças já publicou um desmentido, mas Pedro Santo Guerreiro confirma que a notícia é verdadeira e que o valor está presente num documento que foi entregue pelo Banco de Portugal e pelo Fundo de Resolução ao Ministério das Finanças, no final do ano passado.

