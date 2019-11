IRS: o que acontece quando as rendas se somam aos rendimentos do trabalho

O englobamento dos rendimentos prediais no IRS é um dos temas que está na ordem do dia. O Governo está a trabalhar para avançar com a medida, mas será preciso esperar pelo Orçamento do Estado para 2020 para percebermos o pode significar a medida. Mesmo assim e para melhor esclarecimento dos espetadores, a Economia 24 entrevistou a fiscalista da Pares Advogados, Marta Gaudêncio ​​​​​​

Sobre "Diário da Manhã"