IRS pode subir para os proprietários da classe média que tenham casas no mercado

A fatura do IRS pode subir e muito para os proprietários da classe média que não queiram aderir ao programa de arrendamento acessível. O Governo quer tornar obrigatório o englobamento dos rendimentos prediais no imposto.

Atualmente, os proprietários podem optar por declarar as rendas em separado e pagar a taxa liberatória de 28%, que é mais baixa do que as taxas aplicadas a 5 dos 7 escalões do IRS. Se forem obrigados a juntar as rendas aos rendimentos, o imposto pode mesmo disparar, já que quanto maior é o rendimento, mais se agrava o IRS a pagar.

