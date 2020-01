Isabel dos Santos admite dificuldades em pagar salários e dívidas

A empresária angolana Isabel dos Santos, assumiu, numa conversa com seguidores, nas redes sociais, que as empresas podem fechar e que os salários poderão estar comprometidos. A filha do ex-presidente de Angola continua assim a dar esclarecimentos depois da sentença do tribunal que deu provimento ao arresto de contas bancárias e participações sociais em nove empresas.

