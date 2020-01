José Abraão: "Grande impacto da greve sentir-se-á a partir das oito da manhã"

José Abraão, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública , fez no Diário da Manhã um primeiro balanço da greve nacional convocada para esta sexta-feira: a greve tem já um "impacto significativo", com uma adesão de 70 a 80% nos turnos da noite em todo o país.

