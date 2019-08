A Justiça está a tentar localizar mais 1200 obras de Joe Berardo, para além das 800 que estão no Centro Cultural de Belém, para assegurar que as obras não desaparecem. Por isso, está a usar os arrestos de bens para garantir que ficam todas sob a proteção do Estado. As obras que ainda não foram localizadas são na maioria quadros que as autoridades acreditam estarem distribuídas por esritórios e empresas ligadas a Joe Berardo.