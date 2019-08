O braço-de-ferro entre os motoristas de matérias perigosas e o Governo subiu de tom. Os motoristas acusam o Executivo de violar o direito à greve ao ter decretado serviços mínimos entre os 50% e os 100%. Pedro Pardal Henriques afirmou que vai pedir a impugnação das medidas e vai avançar com uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem