A greve dos motoristas de matérias perigosas deve realizar-se no dia 12 de agosto e a maioria das empresas já avança com planos de contingência. As medidas passam, por exemplo, por manter atestados os tanques de combustível que alimentam as frotas das empresas e pelo reforço de stock nos supermercados para garantir a reposição de bens alimentares nos dias da greve.