Novo Banco deverá pedir mais 700 milhões de euros ao fundo de resolução

O Novo Banco prepara-se para pedir mais 700 milhões de euros ao fundo de resolução. O valor é superior ao que o Governo inscreveu no programa de estabilidade e só vai estar fechado no final do ano.

Com este valor, e incluindo a resolução do Banco Espírito Santo, o banco já custou mais de 7 mil e 500 milhões de euros.

Sobre "Jornal das 8"