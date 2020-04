"O turismo está nos cuidados intensivos e não tem ventiladores"

Francisco Galheiros, presidente da Confederação do Turismo Português, traça o retrato do setor que até há poucos meses era a mola das exportações e do emprego em Portugal.

Francisco Galheiros sublinha que o mês de março sofreu quebras de 50% e os meses de maio e abril serão meses de venda zero porque o turismo vive da deslocação, num momento em que se pede precisamente o contrário.

