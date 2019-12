OE2020: Os impostos que vão subir

O Orçamento do Estado prevê baixar a tributação para empresas em geral e, em particular, para as pequenas e médias empresas. A ideia passa por alargar a aplicação da taxa reduzida aos lucros até 25 mil euros.

Mas há também alguns aumentos de impostos: é o caso do IVA das touradas que passa de 6% para 23%. Também o tabaco vai pagar mais imposto no próximo ano, incluindo o tabaco aquecido. E os impostos das bebidas com açúcar vão ser atualizados à inflação.

Sobre "Jornal das 8"