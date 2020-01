Pais esperam junto às escolas para saber se os filhos têm aulas

A jornalista Carolina Resende Matos está junto da escola Clara de Resende, no Porto, onde não deverá haver aulas por causa da greve nacional da função pública.

Os encarregados de educação aguardam indicação para saber o que farão aos filhos sem aulas, sem grandes alternativas. Já os grevistas, planeiam juntar-se à manifestação em Lisboa.

