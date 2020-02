Continua a ser uma dúvida muito comum entre pais separados. Tal vez porque falta em Portugal a criação de um regime jurídico especifico que regule a obrigação de alimentos de filhos a pais. Isto é, as regras a aplicar são as que estão no Código Civil, mas, na realidade, não existe nada que regule de forma detalhada a prestação de alimentos de filhos a pais. A Economia 24 voltou ao tema com advogada Raquel Caniço