Porto segue destacado no crescimento do turismo

Portugal mantém-se na moda da procura turística, mas há destinos que assumem um particular destaque. O Porto e norte de Portugal foi o que mais cresceu no número de dormidas em agosto. Comparativamente com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 6,8%, mas se olharmos para os primeiros oito meses do ano, o crescimento é ainda maior