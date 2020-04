Primeiro-ministro reuniu com os representantes do comércio e serviços

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços, esteve reunido com António Costa, durante a manhã desta sexta-feira. A reunião objetivou definir medidas de preparação do regresso à atividade de diversas empresas do setor.

