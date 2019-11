PSD, BE e PCP ameaçam impôr descida do IVA da eletricidade e do gás

Oposição ameaça obrigar o Governo a descer o IVA da eletricidade e do gás.

Depois do Bloco de Esquerda e do PCP, é o líder do PSD quem promete levar o tema a votos no Orçamento do Estado para 2020.



