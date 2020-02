SCUTS vão ficar mais baratas no interior para utilizadores diários

Muitas das antigas SCUT vão ficar mais baratas a partir do verão. A medida faz parte da estratégia do Governo para valorizar o interior do país. Quem viajar todos os dias entre Chaves e Viseu, por exemplo, pode ter um desconto de mais de 80 euros por mês.

