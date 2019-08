O sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas admite suspender a greve, no caso de os patrões aceitarem sentar-se à mesa das negociações. Os representantes do sindicato estão reunidos com o Governo desde o meio da tarde, mas não está presente qualquer representante da ANTRAM. Os motoristas marcaram um plenário para domingo à tarde, em Aveiras de Cima.