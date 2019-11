Vieira Lopes: "Com este método, não há condições para fazer acordo" sobre salário mínimo

João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, disse à entrada para a reunião com os parceiros sociais, onde o Governo propõs o valor de 635 euros de salário mínimo em 2020, que não percebe "o método" do Executivo e que a CCP não concorda com salários fixados administrativamente.

Sobre "Notícias"