As imagens de Cristiano Ronaldo no Bernabéu

Internacional português aproveitou o adiamento do jogo da Juventus com o Inter Milão para passar o fim de semana em Madrid, tendo estado no estádio a ver o clássico Real Madrid-Barcelona. Ronaldo fez-se acompanhar de Miguel Paixão e Semedo, amigos que o acompanham desde as camadas jovens do Sporting.