GNR filmada a agredir motorista de autocarro com adeptos do Paços

Tudo aconteceu no final do jogo na Vila das Aves e começou quando os adeptos do Paços lançaram garrafas na direção dos adeptos do Desp. Aves. A GNR mandou parar o autocarro e abrir a porta, o que o motorista se terá recusado a fazer. A partir daí gerou-se uma grande confusão, o motorista terá sido alegadamente agredido e foi detido. Já esta segunda-feira a GNR noticiou que vai abrir um processo interno de inquérito aos acontecimentos.