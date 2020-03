Vinicius abriu o marcador no clássico entre Real Madrid e Barcelona, no Bernabéu, num golo em que aproveitou a ausência de Nélson Semedo: o português foi o marcador do brasileiro e nunca lhe deu hipóteses, mas numa jogada em que foi obrigado a ficar na marcação a Benzema deixou Vinicius Jr. com Braithwaite e o avançado do Real Madrid aproveitou para marcar.