50 mil pessoas continuam isoladas no norte de Itália devido ao coronavírus

Itália é o país europeu com mais casos de infeção e a motivar mais preocupações. Os maiores surtos de coronavírus são na Lombardia e em Veneto. Todos os infetados no país, tiveram contacto com residentes nessas regiões.

