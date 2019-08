O presidente do Brasil anunciou o envio de militares para combater os fogos na Amazónia. Jair Bolsonaro tem sido tem sido muito criticado pela forma como tem lidado com o problema. A Europa ameaça mesmo não assinar o acordo de comércio com o Mercosul, se o Brasil não respeitar compromissos ambientais. Bolsonaro diz que fogos há em todo o muno e não devem ser pretexto para sanções.