África do Sul é o destino da primeira viagem internacional do príncipe Harry e de Meghan Markle depois do nascimento de Archie.

O dia começou em Nyanga, na Cidade do Cabo, com uma visita à Justice Desk, uma organização de direitos humanos.

Nas ruas o casal foi recebido com gritos e até abraços.

A segunda paragem do dia foi na associação Waves for Change, onde Harry e Meghan voltaram a não resistir a uma dança.

A viagem vai durar 10 dias e no roteiro estão ainda visitas ao Botswana, Malawi e Angola, onde Harry vai percorrer um antigo campo de minas terrestres, visitado pela mãe, Diana, há 22 anos.