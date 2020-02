Apesar do coronavírus, milhares continuam a aterrar em Milão todos os dias

Em Milão, capital da Lombardia, a região de Itália com maior número de casos de infeção confirmados, continuam a aterrar diariamente milhares de turistas. Todos os museus e atrações turísticas estão encerrados por ordem do governo italiano: o objetivo é travar grandes aglomerados de pessoas e assim impedir a progressão do vírus