Aquece a disputa presidencial do lado dos democratas nos EUA

No debate de ontem à noite, Bernie Sanders, que é o favorito nesta altura, foi o alvo dos ataques da maioria dos rivais. Bem mais atrás, o ex-vice-presidente Joe Biden aposta tudo numa vitória nas primárias da Carolina do Sul, no próximo sábado, para manter viva a sua candidatura.

