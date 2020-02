As gafes de Trump no primeiro dia de visita à Índia

Donald Trump foi recebido em apoteose no primeiro dia da sua viagem à Índia. Cem mil pessoas encheram o maior estádio de críquete do mundo para ovacionar o presidente dos Estados Unidos e ouviram um discurso carregado de gafes. Assente nas afinidades pessoais e ideológicas com o primeiro-ministro nacionalista Modi, a visita e o estreitar de laços são encarados também como uma peça no esforço de contrariar a ascensão da China a superpotência.

