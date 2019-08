A Arábia Saudita prepara-se para mais um pequeno passo nos direitos das mulheres. As mulheres sauditas vão poder viajar sem necessidade de pedir autorização a um tutor masculino. É uma consequência da decisão do governo de reconhecer a maioridade aos 21 anos para todos, independentemente do género. Isso significa que uma mulher adulta pode pedir simplesmente o passaporte, o que era impossível até agora.