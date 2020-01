As reações internacionais à morte do general Soleimani

A embaixada dos Estados Unidos no Iraque foi encerrada, os serviços consulares suspensos e os norte-americanos que vivem no Iraque foram aconselhados a saírem do país.

O ataque norte-americano que matou o general Soleimani está a gerar uma onda de reações.

Nos Estados Unidos, o líder democrata do Senado acusa Trump de agir sem a autorização do Congresso.

Sobre "Jornal das 8"