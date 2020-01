“As temperaturas chegaram aos 42 graus junto ao mar”

Eduardo Ribeiro, português que reside na Austrália há seis anos, contou à TVI24, este domingo, como é que a situação dos incêndios está a ser vivida no país.

O português contou que vive junto ao mar e, no sábado, esteve tanto calor que as temperaturas chegaram aos 42 graus.

"É uma coisa muito rara porque há sempre uma brisa marítima que faz com que a temperatura baixe", sublinhou.

