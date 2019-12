Ator Hugh Grant entra na campanha política no Reino Unido

A uma semana das eleições no Reino Unido, as sondagens indicam que Boris Johnson vai ganhar com uma margem confortável.

A vitória dos conservadores deixa, no entanto, uma parte da população em sobressalto. Uma dessas pessoas é o ator Hugh Grant, que entra agora na luta política e que pede aos britânicos um 'voto tático' para evitar um 'Brexit' que irá destruir o país.

Sobre "Jornal das 8"