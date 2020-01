Austrália: autoridades estão a retirar dezenas de milhares de pessoas de zonas de risco

As autoridades australianas estão a preparar-se para um fim de semana que pode ser dramático, por causa dos incêndios no sudeste do país.

Foi emitido um apelo oficial para que saiam de casa os moradores das zonas de risco.

Está em curso, neste momento, uma fuga coletiva, semi-organizada, de dezenas de milhares de pessoas.

