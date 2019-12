Biografia não autorizada de Melania diz que casamento com Trump é mais sólido do que parece

Foi lançada, esta semana, nos Estados Unidos, uma biografia não autorizada de Melania Trump, a primeira-dama mais discreta da história moderna do país. O livro foi escrito por uma jornalista da CNN que desfaz mitos sobre Melania e sobre a relação que mantém com o presidente. O livro revela que discutem muito, passam muito tempo ao telefone um com o outro, e que o casamento é muito mais sólido do que se possa pensar.

