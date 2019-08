O mundo está em choque com o crescente desaparecimento da maior reserva mundial de biodiversidade. A Amazónia está a ser consumida pelas chamas e está também a incendiar as relações entre o Brasil e vários países europeus. Irlanda e França já disseram que não vão ratificar o acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul se Jair Bolsonaro não respeitar os compromissos ambientais. Emmanuel Macron acusa o presidente brasileiro de ter mentido. Jair Bolsonaro fala de uma postura francesa neo-colonialista. Perante a pressão internacional, Bolsonaro deverá mobilizar o exército para combater as chamas na Amazónia.