Bombeiros canadianos e norte-americanos oferecem-se para combater fogos na Austrália

Os incêndios na Austrália estão a desencadear reações na opinião pública australiana, mas também em diversas partes do mundo. Os fogos têm sido invocados por muitos opositores para lembrar como o atual Governo australiano nega as alterações climáticas. E, do outro lado do Oceano Pacífico, dezenas de bombeiros canadianos e norte-americanos ofereceram-se para ajudar.

